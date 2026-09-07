Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» за лето промыла около 22 000 баков

07 сентября 2026, 18:01

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Компания-возчик ТКО «ЭкоЛайф» летом провела масштабную санобработку контейнерного парка в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





С июня по август сотрудники выполнили мойку и дезинфекцию 22 000 баков.



Самый большой объём работ пришелся на три региональных оператора: Каширский (11 000 единиц); Рузский (6000) и Сергиево-Посадский (5000).

«Санобработка проводится с помощью специализированных мусоровозов с моечным оборудованием. Раствор подают через вращающиеся форсунки, а отработанную жидкость собирают в герметичный бак без проливов на грунт. Каждая машина может обслужить до 120 контейнеров за смену без дозаправки. На площадке каждый бак проходит от двух до четырёх циклов очистки, после чего обязательно подвергается дезинфекции», – рассказали в ведомстве.