Тысячи люберчан приняли участие в праздновании Дня города в парке «Дружба»
Люберцы впервые отметили День города в парке «Дружба» в микрорайоне Зенино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В парке развернули масштабные молодёжную и спортивную площадки. Жителей с Днём городов Люберец и Москвы поздравили руководитель муниципалитета Владимир Волков, глава управы района Некрасовка Сергей Никитин и депутат Госдумы Николай Валуев.
«Мост «Дружба» – один из красивейших пешеходных мостов страны, который связал собой берега озера Чёрное и два субъекта – микрорайон Зенино и столичную Некрасовку. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьёва и мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию этого важнейшего для округа проекта», – сказал Волков.
В парке представители добровольческого движения «Ангелы Победы» учили желающих плести сети, а волонтёры организовали пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов. На площадке также состоялись командные фиджитал-соревнования, выступления кавер-группы «Культурный код» и Анастасии Волочковой.
В рамках празднования Дней городов Люберец и Москвы провели первый «Кубок Дружбы» по боксу и Вечер профессионального бокса, приглашённым гостем которого стал Николай Валуев.