Тысячи люберчан приняли участие в праздновании Дня города в парке «Дружба»

07 сентября 2026, 17:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Люберцы впервые отметили День города в парке «Дружба» в микрорайоне Зенино. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





В парке развернули масштабные молодёжную и спортивную площадки. Жителей с Днём городов Люберец и Москвы поздравили руководитель муниципалитета Владимир Волков, глава управы района Некрасовка Сергей Никитин и депутат Госдумы Николай Валуев.

«Мост «Дружба» – один из красивейших пешеходных мостов страны, который связал собой берега озера Чёрное и два субъекта – микрорайон Зенино и столичную Некрасовку. Благодарю губернатора Московской области Андрея Воробьёва и мэра Москвы Сергея Собянина за реализацию этого важнейшего для округа проекта», – сказал Волков.