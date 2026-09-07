В ДТП с микроавтобусом в Раменском округе пострадали пять человек
Микроавтобус №48к, обслуживающий муниципальный маршрут в Раменском, попал в аварию на улице Михалевича. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
ДТП произошло из-за того, что выехавшая с прилегающей территории легковая машина не уступила автобусу, двигавшемуся по главной дороге.
«Пострадавшие получили травмы средней тяжести. Никто не погиб», — говорится в сообщении.В администрации округа призвали водителей строго соблюдать правила движения, пользоваться ремнём безопасности, соблюдать дистанцию и не превышать разрешённую скорость, а пассажиров общественного транспорта — входить в автобус только после его полной остановки, крепко держаться за поручни и не перемещаться по салону во время движения.