В ДТП с микроавтобусом в Раменском округе пострадали пять человек

07 сентября 2026, 17:32

Фото: istockphoto.com/Galina Vetertsovskaya

Микроавтобус №48к, обслуживающий муниципальный маршрут в Раменском, попал в аварию на улице Михалевича. В результате пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





ДТП произошло из-за того, что выехавшая с прилегающей территории легковая машина не уступила автобусу, двигавшемуся по главной дороге.





«Пострадавшие получили травмы средней тяжести. Никто не погиб», — говорится в сообщении.