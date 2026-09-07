Подмосковье присоединится к акции «Избирательный диктант»

07 сентября 2026, 17:45

оригинал Фото: медиасток.рф

Просветительская акция для молодёжи «Избирательный диктант» пройдёт в 18 российских регионах. В их число вошла и Московская область. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Акция направлена на просвещение граждан в вопросах избирательного права и культуры участия в выборах.





«Задачей диктанта является популяризация участия в выборах и повышение правовой грамотности молодёжи. Мы простым языком поговорим о том, как устроена избирательная система, как проходит голосование, какие права есть у избирателя и как молодые люди могут участвовать в избирательном процессе», — сказала спикер Московского областного молодёжного парламента Татьяна Некрасова.