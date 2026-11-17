17 ноября 2026, 17:48

оригинал Фото: пресс-служба компании YADRO

Входящая в ИКС Холдинг технологическая компания YADRO названа самым привлекательным работодателем в категории «Информационные технологии» по итогам рейтинга работодателей 2026 года от Хабра и ЭКОПСИ. Она победила в номинации для компаний с численностью более 5000 сотрудников, сообщили в пресс-службе Мининвест Московской области.





В исследовании участвовали 616 работодателей, в итоговый рейтинг вошли 136 компаний. Результаты основаны на опросе более 28 000 ИТ-специалистов. Они оценивали известность компаний и их привлекательность как места работы. В общем списке компания YADRO заняла 23-е место.



По результатам исследования, уровень привлекательности YADRO для кандидатов составил 63%. Уровень узнаваемости бренда среди ИТ-специалистов достиг 58%, увеличившись за год на 5 процентных пунктов.

«YADRO развивает в Подмосковье высокотехнологичное производство полного цикла, внедряет современные решения, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Такие предприятия создают спрос на квалифицированных специалистов, открывают возможности для профессионального роста. Компания не только выпускает сложное оборудование, но и формирует собственную технологическую базу для развития отечественной отрасли связи», ‒ отметила зампред правительства ‒ министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.