17 ноября 2026, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В деревне Старая Руза начали снос аварийного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажный кирпичный дом №9 1969 года постройки площадью более 400 квадратных метров в процессе эксплуатации пришёл в негодность и был признан аварийным.

«В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили жильцов восьми квартир. После этого строение внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас аварийное здание демонтируют, затем территорию расчистят от строительного мусора. Все работы планируют завершить до конца года», ‒ отметили в ведомстве.