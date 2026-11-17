В Старой Рузе начали сносить аварийный жилой дом 1969 года постройки
В деревне Старая Руза начали снос аварийного жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Двухэтажный кирпичный дом №9 1969 года постройки площадью более 400 квадратных метров в процессе эксплуатации пришёл в негодность и был признан аварийным.
«В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» расселили жильцов восьми квартир. После этого строение внесли в перечень объектов, подлежащих ликвидации. Сейчас аварийное здание демонтируют, затем территорию расчистят от строительного мусора. Все работы планируют завершить до конца года», ‒ отметили в ведомстве.Всего на территории Рузского муниципального округа выявили 242 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 162 объекта, то есть 67% от общего количества.