Компанию из Пушкина оштрафовали за импорт некачественного коньяка

23 января 2026, 13:29

оригинал Фото: istockphoto.com/Vicky Gosselin

Фирму «Прошянский коньячный завод» в подмосковном городе Пушкино оштрафовали за импорт некачественной алкогольной продукции. Правомерность этого решения подтвердил Арбитражный суд Московской области, сообщает его пресс-служба.





Эксперты установили, что алкогольные напитки, которые компания продавала как армянские коньяки, не соответствуют требованиям технических регламентов и ГОСТу.





«Аргументы компании о том, что на эту продукцию есть удостоверения качества и декларации ЕАЭС, суд счёл неубедительными. Импортёру напомнили, что он обязан проводить собственный производственный контроль, а не перекладывать ответственность на зарубежного производителя», — говорится в сообщении.