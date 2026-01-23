Компанию из Пушкина оштрафовали за импорт некачественного коньяка
Фирму «Прошянский коньячный завод» в подмосковном городе Пушкино оштрафовали за импорт некачественной алкогольной продукции. Правомерность этого решения подтвердил Арбитражный суд Московской области, сообщает его пресс-служба.
Эксперты установили, что алкогольные напитки, которые компания продавала как армянские коньяки, не соответствуют требованиям технических регламентов и ГОСТу.
«Аргументы компании о том, что на эту продукцию есть удостоверения качества и декларации ЕАЭС, суд счёл неубедительными. Импортёру напомнили, что он обязан проводить собственный производственный контроль, а не перекладывать ответственность на зарубежного производителя», — говорится в сообщении.По итогам разбирательства на компанию-ответчика наложили административный штраф, а некачественный коньяк сняли с продажи и направили на уничтожение.