Взрыв газа в Звенигороде: подробности

Прокуратура: Мужчина погиб при взрыве газа, когда утеплял гараж вместе с детьми

Видео: прокуратура Московской области

Мужчина погиб при взрыве газа во время утепления гаража вместе с детьми. ЧП произошло в подмосковном Звенигороде.



По данным областной прокуратуры, 43-летний мужчина герметизировал швы, когда произошел взрыв газовоздушной смеси. Мужчина скончался на месте.

Пострадали еще трое человек, среди них двое 17-летних подростков. У всех ожоги разной степени. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Москве произошел взрыв на крыше жилого комплекса «Остров». Причиной случившегося назвали разгерметизацию баллона с пропаном.

Никита Кротов

