Взрыв газа в Звенигороде: подробности
Прокуратура: Мужчина погиб при взрыве газа, когда утеплял гараж вместе с детьми
Видео: прокуратура Московской области
Мужчина погиб при взрыве газа во время утепления гаража вместе с детьми. ЧП произошло в подмосковном Звенигороде.
По данным областной прокуратуры, 43-летний мужчина герметизировал швы, когда произошел взрыв газовоздушной смеси. Мужчина скончался на месте.
Пострадали еще трое человек, среди них двое 17-летних подростков. У всех ожоги разной степени. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Накануне сообщалось, что в Москве произошел взрыв на крыше жилого комплекса «Остров». Причиной случившегося назвали разгерметизацию баллона с пропаном.
