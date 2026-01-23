Взрыв газа в Звенигороде: подробности

23 января 2026, 12:56

Прокуратура: Мужчина погиб при взрыве газа, когда утеплял гараж вместе с детьми

Видео: прокуратура Московской области

Мужчина погиб при взрыве газа во время утепления гаража вместе с детьми. ЧП произошло в подмосковном Звенигороде.