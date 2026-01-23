В Красноярском крае возбудили дело после гибели 10-летней девочки в сугробе
В Березовском районе Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По версии следствия, трагедия произошла 23 января 2026 года в поселке Березовка. 10-летняя девочка играла на улице рядом с домом по улице Совхозной и рыла тоннель в крупном снежном сугробе. В какой-то момент верхняя часть снега обрушилась и перекрыла выход. Ребенок не смог самостоятельно выбраться и погиб.
На месте происшествия работают следователи. Они проводят необходимые следственные действия, которые направлены на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Дело расследуют по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
