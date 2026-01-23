В Красноярском крае возбудили дело после гибели 10-летней девочки в сугробе

23 января 2026, 12:41

Фото: iStock/Elena Pantiukhina

В Березовском районе Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.