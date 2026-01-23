В Москве альфонс-аферист обманул многодетную мать на один миллион рублей
Мать троих детей из Москвы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, она в течение нескольких месяцев содержала знакомого мужчину, который убедил ее перевести один миллион рублей якобы для покупки земельного участка в Калужской области.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», с мужчиной по имени Кирилл Мария познакомилась на криптокурсах «Оракулус». Согласно информации сайта Банка России, этот проект имеет признаки финансовой пирамиды. Летом 2025 года оба участника, по словам женщины, стали пострадавшими от деятельности курсов и планировали обратиться в правоохранительные органы. Кирилл утверждал, что является опытным адвокатом и поможет правильно оформить заявление.
Со временем между ними завязалось общение, а затем и личные отношения. Кирилл сообщал, что не имеет действующего адвокатского статуса из-за конфликта с бывшей супругой. Однако позже Мария проверила информацию в Едином реестре адвокатов и не обнаружила его данных, в том числе среди исключенных из профессии.
Позднее мужчина предложил женщине схему заработка, связанную с арбитражем имущества — выкупом недвижимости и автомобилей по заниженной цене в рамках процедур банкротства. Он обещал выплачивать ей 30% от прибыли. Вскоре пара начала совместно проживать в съемной квартире, которую оплачивала женщина. По словам Марии, Кирилл не участвовал в расходах на жилье и питание.
В октябре 2025 года мужчина попросил перевести ему один миллион рублей для «покупки земельного участка в Калуге». Деньги Мария перечислила, однако, как утверждает женщина, Кирилл их не вернул, а подтверждающие документы о сделке он не предоставил. Кроме того, около 100 тысяч рублей аферисту перевела близкая подруга заявительницы.
В настоящее время Мария обратилась в полицию. По ее заявлению проводится проверка.