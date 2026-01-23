В Москве альфонс-аферист обманул многодетную мать на один миллион рублей

23 января 2026, 13:00

Фото: iStock/blinow61

Мать троих детей из Москвы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. По словам женщины, она в течение нескольких месяцев содержала знакомого мужчину, который убедил ее перевести один миллион рублей якобы для покупки земельного участка в Калужской области.





Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», с мужчиной по имени Кирилл Мария познакомилась на криптокурсах «Оракулус». Согласно информации сайта Банка России, этот проект имеет признаки финансовой пирамиды. Летом 2025 года оба участника, по словам женщины, стали пострадавшими от деятельности курсов и планировали обратиться в правоохранительные органы. Кирилл утверждал, что является опытным адвокатом и поможет правильно оформить заявление.



Со временем между ними завязалось общение, а затем и личные отношения. Кирилл сообщал, что не имеет действующего адвокатского статуса из-за конфликта с бывшей супругой. Однако позже Мария проверила информацию в Едином реестре адвокатов и не обнаружила его данных, в том числе среди исключенных из профессии.



