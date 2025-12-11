Компенсационное лесовосстановление в Подмосковье с начала года охватило 1,7 тыс. га

11 декабря 2025, 22:32

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Мероприятия по компенсационному лесовосстановлению в этом году охватили уже 1700 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.





В Подмосковье прошло итоговое совещание по вопросам компенсационного лесовосстановления в 2025 году с участием представителей лесопользователей.

«Такие мероприятия проводятся в регионе с 2019 года и охватывают более 2000 гектаров. Сейчас объём выполненных работ составляет 1700 гектаров. В текущем году высажено 289 гектаров новых лесных культур, что в четыре раза превышает прошлогодний показатель. В будущем году проведение лесовосстановительных работ согласовано на площади 287 гектаров», – сказал председатель Мособлкомлеса Алексей Ларькин.