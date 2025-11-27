К навигатору по поддержке участников СВО и их семей обратились более 94 000 раз

27 ноября 2025, 15:24

оригинал Фото: Медиасток МО

Участники спецоперации и их семьи воспользовались навигатором по мерам поддержки на региональном портале госуслуг более 94 000 раз. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Навигатор позволяет найти актуальную информацию о льготах, правилах их получения и полезные контакты. Для удобства информация собрана на одной странице.

«В разделе «Участникам СВО и их семьям» можно получить сведения о медицинской помощи; работе Государственного фонда «Защитники Отечества»; муниципальных центрах помощи; горячей линии и помощи психолога; функционировании Центра «Ясенки» и Центра им. А.И. Мещерякова; электронном удостоверении участника СВО и подмосковных военных комиссариатах. С момента запуска раздел посетили более 94 000 раз», – отметили в ведомстве.