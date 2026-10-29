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Компенсацию за аренду съёмного жилья оформили 16 600 подмосковных медиков

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области работники государственных медицинских учреждений здравоохранения могут получать компенсацию расходов на аренду жилья. Такой возможностью уже воспользовались более 16 600 человек, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.



Размер компенсации – 30 000 рублей для одного специалиста и 45 000 – для супружеской пары медработников. Величина выплаты зависит от удалённости городского округа. «В Подмосковье действует комплекс мер поддержки медиков – «Социальная ипотека», «Приведи друга», «Земский доктор» и другие. Одна из самых востребованных – компенсация аренды жилья. Сейчас ею пользуются свыше 16 600 сотрудников, две трети из них – средний медперсонал», – рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Чтобы оформить компенсацию, нужно соответствовать ряду условий. Подробно с ними можно ознакомиться по ссылке.

Для получения меры поддержки следует подать заявку на региональном портале госуслуг. Её рассмотрят в течение 10 рабочих дней.

Другие меры социальной поддержки медработников доступны на портале.
Лора Луганская

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