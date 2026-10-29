Подмосковный врач Чиркова объяснила, почему осенью кожа становится суше

29 октября 2026, 15:21

оригинал Фото: пресс-службе Минздрава МО

С наступлением холодов у многих людей кожа становится сухой, начинает шелушиться и краснеть. Причины назвала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.





Это сочетание низкой температуры и ветра на улице со слишком сухим воздухом в отапливаемых помещениях. Подобные факторы ослабляют естественный защитный барьер кожи, она быстрее теряет влагу и становится чувствительнее к внешним воздействиям.



Чиркова рассказала, как скорректировать уход за кожей осенью и зимой.

«Осенью коже требуется не большее количество косметических средств, а более бережный уход. Горячая вода, агрессивное очищение и недостаточное увлажнение дополнительно нарушают защитный барьер. Поэтому важно использовать мягкие средства для умывания, избегать длительного приёма горячего душа – более 5-10 минут. К тому же лучше регулярно наносить увлажняющий крем», – посоветовала медик.

«Отказываться от солнцезащитного крема осенью тоже не стоит. Дело в том, что ультрафиолет воздействует на кожу и в пасмурную погоду. Для повседневного использования подойдёт средство с SPF 30+, а при длительном пребывании на ярком солнце – SPF 50+», – добавила Чиркова.