Подмосковный врач Чиркова объяснила, почему осенью кожа становится суше
С наступлением холодов у многих людей кожа становится сухой, начинает шелушиться и краснеть. Причины назвала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.
Это сочетание низкой температуры и ветра на улице со слишком сухим воздухом в отапливаемых помещениях. Подобные факторы ослабляют естественный защитный барьер кожи, она быстрее теряет влагу и становится чувствительнее к внешним воздействиям.
Чиркова рассказала, как скорректировать уход за кожей осенью и зимой.
«Осенью коже требуется не большее количество косметических средств, а более бережный уход. Горячая вода, агрессивное очищение и недостаточное увлажнение дополнительно нарушают защитный барьер. Поэтому важно использовать мягкие средства для умывания, избегать длительного приёма горячего душа – более 5-10 минут. К тому же лучше регулярно наносить увлажняющий крем», – посоветовала медик.В холодное время года следует выбирать более плотные кремы и бальзамы с глицерином, гиалуроновой кислотой и керамидами. Они удерживают влагу и поддерживают защитный барьер кожи. После умывания косметические средства рекомендуется наносить на слегка влажную кожу.
Для защиты рук стоит носить перчатки и пользоваться питательным кремом, а для губ применять защитный бальзам. Дома лучше поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60%.
«Отказываться от солнцезащитного крема осенью тоже не стоит. Дело в том, что ультрафиолет воздействует на кожу и в пасмурную погоду. Для повседневного использования подойдёт средство с SPF 30+, а при длительном пребывании на ярком солнце – SPF 50+», – добавила Чиркова.Она также подчеркнула, что, если сухость сопровождается сильным зудом, высыпаниями, трещинами и долго не проходит, необходимо записаться к дерматологу.