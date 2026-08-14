На байкерском фестивале в Домодедове устроят гонки и полёты на вертолёте
XV фестиваль байкерской культуры «Байкер Бразерс» состоится на территории пансионата «Бор» в округе Домодедово 21-22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
На праздник приглашают любителей мотоциклов, рок-музыки и развлечений на свежем воздухе.
«В программу фестиваля входят гонки на мини-байках, выставка мотоциклов и уникальных машин, полёты на вертолёте, тест-драйвы мототехники и живая музыка. На территории также обустроят гастрозону и развернут торговую площадку с брендовой экипировкой», — говорится в сообщении.Ключевым событием праздника станет объявление победителей мотоквеста «Пульс города», стартовавшего 22 июля, и вручение им наград.
Подробная информация о фестивале размещена на его официальном сайте.