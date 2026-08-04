Компенсацию за аренду жилья получают более 6600 подмосковных педагогов

04 августа 2026, 11:52

оригинал Фото: istockphoto.com/Nanci Santos

Свыше 6 600 учителей, работающих в школах Московской области, получают компенсацию за аренду жилья. Эта мера поддержки педагогов действует с 1 февраля 2024 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Право на компенсацию есть у педагогов, не имеющих своей жилплощади в регионе и преподающих русский язык и литературу, математику, физику, информатику или биологию. В число получателей выплаты входят также учителя начальных классов.





«Сумма выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей, а для семейных пар — до 45 тысяч рублей. Мы исходим из того, что учительская семья — это особая ценность. Если муж и жена работают в системе образования, поддержка должна быть весомее», — отметил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.