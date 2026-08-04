В оперблок перинатального центра в Видном поступила эндоскопическая видеокамера
Эндоскопическую видеокамеру со сверхвысокой четкостью изображения и интеллектуальной системой управления получила малая операционная гинекологического отделения Видновского перинатального центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Новое оборудование уже используется в работе.
«Камера позволяет проводить операции максимально бережно для пациенток, благодаря чему восстановление происходит быстрее. Картинка очень чёткая. Можно сделать фотографию или записать процесс на видео, чтобы потом заново отсмотреть те моменты, которые требуют особого внимания», — отметила старшая операционная медсестра Алла Кобызь.Современное оборудование для медучреждений Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».