«Вспоминала, как ходить»: реабилитологи Пушкинской больницы вернули девушку к жизни

Если срок эксплуатации прибора учёта тепла в квартире истёк, счётчик отопления считается неисправным. В этом случае начисления будут производить по нормативу. Это может увеличить суммы платежей, предупредили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.