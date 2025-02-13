«Вспоминала, как ходить»: реабилитологи Пушкинской больницы вернули девушку к жизни

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи отделения медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова вернули к жизни 28-летнюю пациентку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Девушка на корпоративе попробовала запрещённые препараты. На следующий день её в беспомощном состоянии доставили в больницу с подозрением на панкреатит и отравление неизвестным веществом. У пациентки начали отказывать руки и ноги, пищеварительная и нервная системы. Она не могла глотать. В крайне тяжелом состоянии её забрали в реанимацию. После стабилизации состояния дальнейшим восстановлением занялись реабилитологи.
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Девушка на корпоративе попробовала запрещённые препараты. На следующий день её в беспомощном состоянии доставили в больницу с подозрением на панкреатит и отравление неизвестным веществом. У пациентки начали отказывать руки и ноги, пищеварительная и нервная системы. Она не могла глотать. В крайне тяжелом состоянии её забрали в реанимацию. После стабилизации состояния дальнейшим восстановлением занялись реабилитологи.
«В наше отделение она поступила в лежачем состоянии, с неработающими конечностями, депрессией и в сопровождении мамы. Пациентке делали массаж, проводили мышечную стимуляцию, физиотерапию, использовали систему «Корвит» с обратной биологически связью, разработанную для космонавтов. Она позволяет ускорить процесс восстановления после продолжительного периода неподвижности и помогает организму вспомнить, как ходить», – рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова Павел Найдёнов.Учитывая возраст и отсутствие хронических патологий, вертикализация проходила быстро. Занимались на различных тренажёрах.
«Через три недели она от нас уже ушла сама, при помощи ходунков. Для неё была разработана программа домашней реабилитации. На вторую госпитализацию через два месяца она пришла также на ходунках, но уже не в состоянии депрессии, а с чётким настроем работать. Добавились беговая дорожка, лечебная физкультура. Уходила она от нас уже с тросточкой. А спустя ещё несколько месяцев домашнего восстановления она легла к нам в третий раз. Продолжилась работа на аппаратах для наращивания мышечной массы», – отметил Найдёнов.По прогнозам врачей, через один-два курса реабилитации девушка сможет вернуться к обычной жизни и к работе, прогноз у неё благоприятный. В итоге через пару лет после злополучного корпоратива она, скорее всего, продолжит жить обычной жизнью.
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Лора Луганская