Компенсацию за домашний телефон в Подмосковье оформили онлайн более 56 тыс. раз

03 сентября 2025, 10:41

оригинал Фото: Istock / Dobrila Vignjevic

Жители Подмосковья с начала года оформили на региональном портале госуслуг свыше 56 тыс. заявлений для ежемесячной компенсации по оплате за стационарный телефон. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.







«Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Для её получения заявитель должен быть зарегистрирован в Подмосковье, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и быть собственником помещения, где он установлен. Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления», – рассказали в ведомстве.