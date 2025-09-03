Компенсацию за домашний телефон в Подмосковье оформили онлайн более 56 тыс. раз
Жители Подмосковья с начала года оформили на региональном портале госуслуг свыше 56 тыс. заявлений для ежемесячной компенсации по оплате за стационарный телефон. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
«Услуга доступна на портале в разделе «Гражданам» – «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Для её получения заявитель должен быть зарегистрирован в Подмосковье, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и быть собственником помещения, где он установлен. Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что право на компенсацию имеют ветераны труда или военной службы; ветераны труда предпенсионного возраста – мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет; награждённые медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющие группы инвалидности.
Оформить или продлить компенсацию по оплате домашнего телефона можно также в мобильном приложении «Добродел».