В Московской области запустили новый онлайн-сервис для перевозчиков

03 сентября 2025, 09:45

оригинал Фото: медиасток.рф

Новый сервис для компаний-перевозчиков заработал на подмосковном портале госуслуг, он связан с обслуживанием льготных категорий пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





С помощью нового сервиса перевозчики могут в онлайн-режиме подтверждать суммы недополученного ими дохода.





«Теперь подмосковные перевозчики могут оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников на госпортале региона: без бумажных заявлений и визитов в ведомство», — пояснила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.