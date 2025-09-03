В Московской области запустили новый онлайн-сервис для перевозчиков
Новый сервис для компаний-перевозчиков заработал на подмосковном портале госуслуг, он связан с обслуживанием льготных категорий пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
С помощью нового сервиса перевозчики могут в онлайн-режиме подтверждать суммы недополученного ими дохода.
«Теперь подмосковные перевозчики могут оформить компенсацию недополученных доходов за проезд льготников на госпортале региона: без бумажных заявлений и визитов в ведомство», — пояснила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник.Услуга «Подтверждение ГКУ «ЦБДДМО» информации по недополученным доходам» размещена в разделе «Бизнесу», подразделе «Транспорт» — «Другое». Она доступна юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Срок рассмотрения заявки составляет десять рабочих дней.