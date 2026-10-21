Компенсацию за проезд детей-сирот в Подмосковье оформили свыше 1000 раз

21 октября 2026, 22:16

оригинал Фото: Медиабанк.рф

На региональном портале с начала года подали более 1000 заявлений на оформление компенсации оплаты бесплатного проезда детей-сирот. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Там напомнили, что дети‑сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут компенсировать расходы на проезд на городском, пригородном и внутрирайонном транспорте, кроме такси, а также к месту жительства – за пределами Подмосковья, а к месту отдыха или лечения и обратно – в пределах России, бывших союзных республик и других государств.

«Услуга доступна на портале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. Во время заполнения заявления искусственный интеллект распознаёт и анализирует загружаемые документы. Если какие-то файлы прикреплены неверно, заявителю дадут подсказку, и он сможет сразу заменить документы», – пояснили в ведомстве.