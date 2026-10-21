Подмосковные борцы завоевали семь медалей Всероссийских соревнований в Ярославле
Спортсмены из Московской области завоевали семь наград Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе памяти Владимира Лататуева в Ярославле. В их активе – золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото в соревнованиях мужчин взял Анатолий Аверин. Серебряные медали в различных категориях – на счету Играмудина Зиядханова, Ашота Агамиряна, в состязаниях юношей до 18 лет – у Магомеда Барахоева и Павла Семёнова. Бронзу у мужчин завоевали Ярослав Кобин и Максим Аверин.
Все спортсмены представляют СШОР по единоборствам в Химках.
Турнир, посвящённый памяти подполковника ФСБ Владимира Лататуева, прошёл в 14‑й раз. В нём приняли участие более 400 спортсменов из 30 регионов России.
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