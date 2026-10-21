Подмосковные борцы завоевали семь медалей Всероссийских соревнований в Ярославле

21 октября 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали семь наград Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе памяти Владимира Лататуева в Ярославле. В их активе – золотая, четыре серебряные и две бронзовые медали, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.