Подмосковные ветеринары проверили на ферме под Талдомом более 100 коз
Сотрудники Талдомской ветеринарной станции провели выездное обследование в фермерском хозяйстве «Надежда» Талдомского округа, где содержат более 100 коз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ветеринары оценили состояние животных и условия их содержания. По результатам обследования всё поголовье признано здоровыми, нарушений санитарных требований не выявлено.
Как отметили в министерстве, подмосковные ветеринары регулярно контролируют животноводческие хозяйства. Это позволяет отслеживать состояние поголовья, эпизоотическую ситуацию, условия для производства безопасной продукции.
«Козье молоко содержит необходимые организму белок, кальций, фосфор и витамины. Покупать продукцию животного и растительного происхождения рекомендуется только в санкционированных местах торговли, в том числе на официальных рынках и ярмарках. Прежде чем попасть на полку, продукция проходит там обязательный ветеринарный контроль», – рассказали в Минсельхозпроде региона.В ведомстве добавили, что покупатель может попросить у продавца сопроводительные документы, чтобы убедиться в безопасности продукции.
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