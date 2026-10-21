Подмосковные ветеринары проверили на ферме под Талдомом более 100 коз

21 октября 2026, 20:54

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Талдомской ветеринарной станции провели выездное обследование в фермерском хозяйстве «Надежда» Талдомского округа, где содержат более 100 коз. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Ветеринары оценили состояние животных и условия их содержания. По результатам обследования всё поголовье признано здоровыми, нарушений санитарных требований не выявлено.



Как отметили в министерстве, подмосковные ветеринары регулярно контролируют животноводческие хозяйства. Это позволяет отслеживать состояние поголовья, эпизоотическую ситуацию, условия для производства безопасной продукции.

«Козье молоко содержит необходимые организму белок, кальций, фосфор и витамины. Покупать продукцию животного и растительного происхождения рекомендуется только в санкционированных местах торговли, в том числе на официальных рынках и ярмарках. Прежде чем попасть на полку, продукция проходит там обязательный ветеринарный контроль», – рассказали в Минсельхозпроде региона.