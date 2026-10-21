Цифровые помощники повышают доступность спорта в Московской области

21 октября 2026, 21:44

оригинал Фото: пресс-службе Мингосуправления МО

Спортивная жизнь в Подмосковье стала более технологичной. За комфортными тренировками стоят цифровые помощники, сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.





На портале «Спорт Подмосковья» собрана информация о спортивной инфраструктуре региона. Жителям доступны данные о более чем 500 спортивных объектах, 3539 секциях, 3695 тренерах и инструкторах, 354 маршрутах активного отдыха.



Помимо этого, на портале можно найти анонсы спортивных мероприятий, подобрать занятия с помощью удобного поиска секций, воспользоваться электронным расписанием и сервисами в личном кабинете.

«Кроме того, в 200 крупнейших физкультурно-оздоровительных комплексах Подмосковья работают умные технологии. Через камеры видеонаблюдения с искусственный интеллект считает загрузку объектов. ИИ-агент анализирует информацию и даёт рекомендации, где добавить секции, а где скорректировать расписание. Все данные автоматически отправляются в систему «Мой спорт» и отображаются на дашборде», – рассказали в ведомстве.