Комплекс по выпуску проволоки для кабелей в Электроуглях готов почти на 60%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Производственно-складской корпус возводит на территории города Электроугли Богородского округа один из крупнейших российских производителей силовых кабелей завод «Энергокабель», в настоящее время готовность объекта составляет 57%, завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Сейчас строители монтируют кровлю корпуса и устанавливают внутренние перегородки», — отмечается в сообщении.Общая площадь четырёхэтажного производственно-складского корпуса составляет около 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут выпускать алюминиевую и медную проволоку и токопроводящие жилы. Общий объём запланированной продукции в год — свыше 96 километров.
Читайте также:
В Подмосковье развивают 10 проектов по импортозамещению косметики
Резиденты индустриального парка «Есипово» вложат в предприятия 41 млрд рублей
Подмосковный производитель кормов для питомцев в 2027 году построит новый завод
Лев Каштанов