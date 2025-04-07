Комплекс по выпуску проволоки для кабелей в Электроуглях готов почти на 60%

Производственно-складской корпус возводит на территории города Электроугли Богородского округа один из крупнейших российских производителей силовых кабелей завод «Энергокабель», в настоящее время готовность объекта составляет 57%, завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.