Подмосковный производитель кормов для питомцев в 2027 году построит новый завод

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Подмосковный производитель кормов для домашних животных начал строительство производственно-складского комплекса в Дмитровском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Миниинвеста Московской области.
Резидент индустриального парка «Подосинки» «Научно-Производственный Центр Кормовых Технологий» под торговой маркой AlphaPet планирует завершить строительство и запустить производство в течение двух лет.
В современной лаборатории для контроля сырья и готовой продукции займутся разработкой новых рецептур.
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«Инвестиции в новый производственный комплекс площадью более 12 тыс. кв. м оцениваются в 2,5 млрд рублей. После ввода завода в эксплуатацию будет дополнительно создано не менее 150 рабочих мест. Сейчас производственные мощности предприятия позволяют выпускать около 20 тыс. тонн сухих кормов и 8 тыс. тонн влажных. После запуска нового завода компания сможет увеличить объём производимой продукции на 50%», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что запустить предприятие рассчитывают в I квартале 2027 года. Это будет завод полного цикла, на территории которого станут производить корма для аквакультуры и новый ассортимента кормов и лакомств для кошек и собак.
В современной лаборатории для контроля сырья и готовой продукции займутся разработкой новых рецептур.
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Лора Луганская