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Резиденты индустриального парка «Есипово» вложат в предприятия 41 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Резиденты государственного индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске инвестируют в свои предприятия свыше 40 млрд рублей. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Индустриальным парком управляет Корпорация развития Московской области. На его территории реализуют инвестпроекты 23 компании. Суммарная площадь предприятий превышает 420 тысяч кв. м.
«Объём инвестиций 23 резидентов в строительство и запуск предприятий оценивается более чем в 41 млрд рублей. После их ввода в эксплуатацию в Солнечногорске будет создано свыше 6 тыс. рабочих мест. Ожидается, что к концу 2026 года большинство компаний не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия», – уточнила Зиновьева.
По словам зампреда, из 23 компаний, которые реализуют проекты в индустриальном парке, 15 относятся к сектору малого и среднего предпринимательства. Для них на площадке создан специальный формат промышленной недвижимости Light Industrial.

В Мининвесте напомнили, что в этом году стартовало строительство третьей очереди «Есипова». Её площадь составит 31 га, а общая площадь всего индустриального парка превысит 313 га.

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#есипово
#предприятия
В Балашихе потушили возникший из-за поджога лесной пожар
03 апреля 2025, 22:49

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В городском округе Балашиха ликвидировали лесной пожар площадью 0,3 га. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Об очаге возгорания в Салтыковском участковом лесничестве, в 4 км от деревни Русавкино-Романово, по телефону 112 сообщили местные жители. На место незамедлительно были направлены 15 человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники. Чтобы ликвидировать пожар, потребовалось чуть менее двух часов. Причина ЧП – действия человека», – отметили в пресс-службе.
Ведутся следственные действия, подозреваемые в поджоге устанавливаются. Материалы направлены в надзорные органы, чтобы наказать виновных.

В Комлесхозе региона напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс. рублей; для юрлиц – до 2 млн рублей.

Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

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Заказать техпаспорт от БТИ теперь можно через портал госуслуг Подмосковья
03 апреля 2025, 22:37

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Бюро технической информации Московской области обновило возможности услуги по заказу технического паспорта на объекты. Как сообщили в пресс-службе БТИ региона, сделать это можно онлайн через портал госуслуг Подмосковья.
Оформить можно такие объекты, как жилые и садовые дома; квартиры и помещения; бани; гаражи; вспомогательные постройки.

Преимущества нового функционала – в том, что подать заявку и оформить документы можно полностью дистанционно. Граждане могут выбрать удобную дату и время выезда специалиста БТИ. Срок выполнения работ по услуге через портал госуслуг Подмосковья сокращён.
«Это делает услугу максимально доступной и комфортной для жителей Подмосковья. Главное преимущество – теперь можно оформить техпаспорт не только на квартиру, но и на другие объекты недвижимости, не выходя из дома. Наш сотрудник приедет и выполнит обмеры объекта недвижимости, что существенно сэкономит время собственника», – пояснила исполняющий обязанности гендиректора БТИ Московской области Нелли Алексеева.
Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти на портал госуслуг Московской области и выбрать раздел «Подготовка технического паспорта». Далее необходимо заполнить заявку и дождаться подтверждения выезда специалиста.

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В Подмосковье к летнему сезону подготовят более 380 железнодорожных станций
03 апреля 2025, 22:26

Фото: АО «Центральная ППК»

Центральная ППК начала готовить к лету арендованную пассажирскую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе Подмосковного Минтрансе со ссылкой на компанию. После зимы обновят 387 станций, расположенных в Московской области.
«Подготовка инфраструктуры к лету включает обширный перечень работ от покраски строений до частичной замены плитки на платформах. Например, специалисты повторно покрасят участки фасадов касс и павильонов, погодные модули, навесы, полосы безопасности, пандусы и опоры освещения, лавочки с урнами», – рассказали в ЦППК.
Там добавили, что после зимы приведут в порядок внешний вид информационных и навигационных знаков, стоек оповещения на платформах, оборудования для оформления и валидации билетов. Внутри строений сделают генеральные уборки, проверят электрооборудование.

Все работы рассчитывают завершить в мае.

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В Московской области объявили месяц безопасности на железных дорогах
03 апреля 2025, 22:16

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в МО

В Подмосковье по инициативе уполномоченного по правам ребёнка в Московской области Ксении Мишоновой объявлен месяц безопасности на железных дорогах. Это связано с ростом числа подростков, пострадавших от увлечения зацепингом, сообщили в пресс-службе детского правозащитника.
По данным аппарата Мишоновой, с 2021-го число происшествий с детьми на железных дорогах региона выросло на 56%. За последние три года число пострадавших зацеперов увеличилось в шесть раз.
«Рост числа пострадавших на железных дорогах с наступлением тепла происходит в основном за счёт зацеперов. Это печальная тенденция последних лет. Но в этом году из-за аномально тёплой зимы мы практически не наблюдали сезонности этого явления. С начала года на железных дорогах области пострадали 14 детей, 10 из них – зацеперы. Три экстремала погибли», – рассказала Мишонова.
Чтобы снизить статистику таких происшествий, в регионе в апреле объявлен месячник безопасности на железных дорогах. К акции привлечены все органы системы профилактики, силовые ведомства и РЖД. Планируется серия встреч школьников с железнодорожниками и машинистами, родительские собрания на тему профилактики зацепинга. В соцсетях опубликуют серию просветительских материалов и роликов.
«Важно предложить подросткам, среди которых, кстати, не только парни, но и девочки, некую альтернативу. Это может быть спорт, волонтёрскую деятельность или увлечение по душе», – поделилась Ксения Мишонова.
По её словам, сейчас с профильными ведомствами решается, как наладить эту работу.

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​Ещё 1,3 тыс. подмосковных домов переходят на электронное голосование
03 апреля 2025, 21:48

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

На электронное голосование в системе ГИС ЖКХ переходят жильцы более чем 1,3 тыс. многоквартирных домов Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Минчистоты региона.
Переход на электронное голосование обеспечивает удобство и доступность участия в голосовании всех жителей, позволяя им активно участвовать в принятии решений по жилищным условиям.
«Мы обходим жильцов, общаемся с советом МКД, управляющей компанией. Важно показать людям, как войти в программу, установить приложение. Это занимает две минуты. После первого голосования в системе появляется администратор, который при необходимости инициирует следующие – например, по утверждению новых тарифов, установке шлагбаумов или видеокамер», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Сейчас голосование в системе ГИС ЖКХ охватывает 1 615 МКД. Также принято решение о проведении общих собраний в цифровом формате в 1 339 домах.

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