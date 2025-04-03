Резиденты индустриального парка «Есипово» вложат в предприятия 41 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резиденты государственного индустриального парка «Есипово» в Солнечногорске инвестируют в свои предприятия свыше 40 млрд рублей. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Индустриальным парком управляет Корпорация развития Московской области. На его территории реализуют инвестпроекты 23 компании. Суммарная площадь предприятий превышает 420 тысяч кв. м.
В Мининвесте напомнили, что в этом году стартовало строительство третьей очереди «Есипова». Её площадь составит 31 га, а общая площадь всего индустриального парка превысит 313 га.
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«Объём инвестиций 23 резидентов в строительство и запуск предприятий оценивается более чем в 41 млрд рублей. После их ввода в эксплуатацию в Солнечногорске будет создано свыше 6 тыс. рабочих мест. Ожидается, что к концу 2026 года большинство компаний не только закончат строительство, но и запустят свои предприятия», – уточнила Зиновьева.По словам зампреда, из 23 компаний, которые реализуют проекты в индустриальном парке, 15 относятся к сектору малого и среднего предпринимательства. Для них на площадке создан специальный формат промышленной недвижимости Light Industrial.
В Мининвесте напомнили, что в этом году стартовало строительство третьей очереди «Есипова». Её площадь составит 31 га, а общая площадь всего индустриального парка превысит 313 га.
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Лора Луганская