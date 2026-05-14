Комплексный сервис для бизнеса Подмосковья с начала года использовали 6000 раз

14 мая 2026, 14:20

Подмосковные предприниматели с начала года воспользовались комплексным онлайн-сервисом для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности около 6000 раз. Такие данные привели в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис объединяет 47 видов надзора. Заявителям доступно более 6000 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов. В их числе – извещения, акты, ходатайства, протоколы, уведомления и предписания, которые пользователи смогут отправлять в электронном виде.



Кроме того, предприниматели могут получать онлайн-консультации, подавать заявки на профилактические визиты и провести самообследование.



Комплексный онлайн-сервис доступен

госуслуг в разделе «Бизнесу» – «Прочее» – «Услуги» – «Контрольно-надзорная деятельность». Чтобы получить его, нужно заполнить заявление.



