Жители Подмосковья могут попробовать силы в хакатоне «Цифровой прорыв»
Стартовала регистрация на хакатон «Цифровой прорыв» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Зарегистрироваться можно до 30 мая по ссылке.
«К участию в хакатоне приглашаются разработчики, дизайнеры, аналитики и инженеры и все желающие в возрасте от 14 до 35 лет, готовые применять современные технологии для решения реальных отраслевых вызовов. В соревновании предусмотрено два трека: для «Новичков», ориентированных на пользовательские сервисы, и для «Профи», решающих сложные технические кейсы», – рассказали в министерстве.Соревнование пройдёт в гибридном формате. Участники должны будут объединиться в команды и создать цифровые решения для актуальных задач государства и бизнеса. Лучшие команды пригласят в финал, который состоится в Омске 12 и 13 июня.