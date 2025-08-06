Компьютерная академия будет обучать IT-специалистов для предприятий Шатуры

06 августа 2025, 11:26

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Предприниматели, ведущие бизнес в Шатуре, познакомились на традиционном бизнес-завтраке с работой Компьютерной академии. В этом центре дополнительного образования подростков обучают востребованным профессиям, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Филиал компьютерной академии работает в городе с 2023 года. Ребят знакомят с IT-технологиями в очном и онлайн форматах, дают знания по популярным направлениям.

«Мы даем студентам 70% практики. Это важно для подростков, желающих связать жизнь с IT-сферой. Готовы обучать ребят по запросам работодателей. Это будет взаимовыгодное сотрудничество: предприниматели получат готовый продукт, а студенты – отличный кейс в портфолио. Организации могут приглашать наших студентов на стажировку, а мы на базе филиала организуем обучение по узкому запросу по направлениям IT и в смежных областях», – пояснила директор филиала академии Елена Корочкина.