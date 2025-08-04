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Военнослужащий из Шатуры Юрий Пытиков удостоен звания Героя России

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военным, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.



«Министр поздравил участников СВО с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение задач. Среди награждённых – полковник Юрий Пытиков, который много лет жил в Шатуре. Юрий окончил шатурскую школу №1, а затем посвятил себя военному делу», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Как отметил глава округа Николай Прилуцкий, он гордится признанием успеха земляка.

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Командующий 56-й гвардейским десантно-штурмовым ордена Отечественной войны I степени полком Пытиков отметил, что эта награда является признанием колоссального труда всего его военного коллектива.

Подразделение Пытикова, отметил полковник, ежедневно берёт под полный контроль всё новые и новые населённые пункты.

Лора Луганская

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