Военнослужащий из Шатуры Юрий Пытиков удостоен звания Героя России
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура
Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» российским военным, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре управления обороной России.
«Министр поздравил участников СВО с высокими наградами и поблагодарил за образцовое выполнение задач. Среди награждённых – полковник Юрий Пытиков, который много лет жил в Шатуре. Юрий окончил шатурскую школу №1, а затем посвятил себя военному делу», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.Как отметил глава округа Николай Прилуцкий, он гордится признанием успеха земляка.
Командующий 56-й гвардейским десантно-штурмовым ордена Отечественной войны I степени полком Пытиков отметил, что эта награда является признанием колоссального труда всего его военного коллектива.
Подразделение Пытикова, отметил полковник, ежедневно берёт под полный контроль всё новые и новые населённые пункты.