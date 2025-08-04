В Шатуре провели детский футбольный турнир памяти Александра Кустарева
В Шатуре прошёл традиционный футбольный турнир детских команд, посвящённый памяти Александра Кустарева. На стадионе «Энергия» встретились четыре команды из Шатуры, Москвы, Тулы и Орехово-Зуева, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Турнир выиграли ребята из московской академии ЦСКА. Второе место заняли орехово-зуевские спартаковцы, третье – спортивная школа «Арсенал» из Тулы. Юным футболистам шатурской спортшколы досталось четвёртое место. Лучшими игроком и бомбардиром турнира стали армейцы Ярослав Ложкин и Давид Габриелян. Сильнейшим вратарём турнира признан еще один армеец Николай Моренков. Приз зрительских симпатий получил Всеволод Комлев из СШ «Спартак-Орехово», – отметили в администрации.Турнир памяти Александра Кустарева среди детских команд проводится в Шатуре ежегодно уже 17 лет. Александр – молодой футболист, который всего год проработал в спортшколе. Он погиб в 2006 году, спасая тонувшего ребёнка.