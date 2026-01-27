Кондитерская фабрика «Победа» расширит производство за два миллиарда рублей

27 января 2026, 16:49

оригинал Фото: Кондитерская фабрика «Победа»

Расположенная в Егорьевске кондитерская фабрика «Победа» приступила к строительству нового производственного корпуса в рамках проекта по расширению производства. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она напомнила, что предприятие работает более 25 лет. За это время оно стало одной из крупнейших кондитерских компаний страны.

«Сегодня «Победа» строит производственный корпус площадью 20 000 квадратных метров с производственными цехами и роботизированным складом. Расширение позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30% и дополнительно выпускать 15 000 тонн шоколадной продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда рублей», – уточнила Зиновьева.

«Это знаковый момент для компании. Запуск нового корпуса позволит нам расширить ассортимент продукции и обеспечить жителей рабочими местами с достойной зарплатой. На новом складе будут работать автоматизированные системы, что снизит физическую нагрузку на сотрудников», – поделилась планами гендиректор и сооснователь ООО «Кондитерская фабрика «Победа» Ольга Муравьёва.