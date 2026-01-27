Кондитерская фабрика «Победа» расширит производство за два миллиарда рублей
Расположенная в Егорьевске кондитерская фабрика «Победа» приступила к строительству нового производственного корпуса в рамках проекта по расширению производства. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она напомнила, что предприятие работает более 25 лет. За это время оно стало одной из крупнейших кондитерских компаний страны.
«Сегодня «Победа» строит производственный корпус площадью 20 000 квадратных метров с производственными цехами и роботизированным складом. Расширение позволит увеличить производственные мощности предприятия на 30% и дополнительно выпускать 15 000 тонн шоколадной продукции в год. Инвестиции в проект оцениваются в два миллиарда рублей», – уточнила Зиновьева.После запуска нового комплекса на фабрике создадут 200 новых рабочих мест.
«Это знаковый момент для компании. Запуск нового корпуса позволит нам расширить ассортимент продукции и обеспечить жителей рабочими местами с достойной зарплатой. На новом складе будут работать автоматизированные системы, что снизит физическую нагрузку на сотрудников», – поделилась планами гендиректор и сооснователь ООО «Кондитерская фабрика «Победа» Ольга Муравьёва.Фабрика ежегодно выпускает 45 000 тонн кондитерских изделий – шоколад, конфеты, трюфели, мармелад и продукцию без сахара. Ассортимент составляет более 500 наименований.