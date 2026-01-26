Современные российские лифты будут использовать при строительстве в Подмосковье
Выпускающая домокомплекты компания «ПРЕФАБРИКА» и Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Планируется использовать современные лифты российского производства в проектах по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье и других регионах России.
«Наша компания делает ставку на надёжных отечественных поставщиков оборудования. А сотрудничество со Щербинским лифтостроительным заводом, безусловно, повысит качество проектов», – уверен гендиректор ГК «ПРЕФАБРИКА» Александр Горнов.Продукция ЩЛЗ представлена как базовыми моделями лифтов, так и такими дополнительными функциями, как дизайнерское оформление, диспетчеризация, энергоэффективные лебёдки и так далее.
«Стратегическое партнёрство наших компаний – успешный пример не только объединения ресурсов для развития бизнеса, но и тренд, поддерживающий достижение нашей страной технологического суверенитета в строительстве», – отметил директор по продажам Щербинского лифтостроительного завода Ян Михайлов.Производство домокомплектов из железобетонных префаб-элементов на новом заводе, входящем в ГК «ПРЕФАБРИКА», будет запущено в ОЭЗ «Кашира» уже в первом квартале этого года. Мощности производственного комплекса составят 240 000 квадратных метров в год. Инвестиции в проект – 4,5 миллиарда рублей.