Современные российские лифты будут использовать при строительстве в Подмосковье

26 января 2026, 21:10

оригинал Фото: ГК «ПРЕФАБРИКА»

Выпускающая домокомплекты компания «ПРЕФАБРИКА» и Щербинский лифтостроительный завод подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Планируется использовать современные лифты российского производства в проектах по строительству жилья и объектов социальной инфраструктуры в Подмосковье и других регионах России.

«Наша компания делает ставку на надёжных отечественных поставщиков оборудования. А сотрудничество со Щербинским лифтостроительным заводом, безусловно, повысит качество проектов», – уверен гендиректор ГК «ПРЕФАБРИКА» Александр Горнов.

«Стратегическое партнёрство наших компаний – успешный пример не только объединения ресурсов для развития бизнеса, но и тренд, поддерживающий достижение нашей страной технологического суверенитета в строительстве», – отметил директор по продажам Щербинского лифтостроительного завода Ян Михайлов.