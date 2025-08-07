Проект почти на 1 млрд рублей внесли в реестр подмосковных инвестпроектов
Проект компании «Фабрикум» из группы компаний «Формика» включён в реестр инвестиционных проектов Московской области. В Раменском округе создадут производство изделий металлообработки и деревообработки, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Проект предусматривает строительство и оснащение производственного комплекса по выпуску изделий металлообработки и деревообработки, использующихся для выставочных стендов и конструкций. Инвестиции в проект оцениваются более чем в 973 млн рублей. Реализация проекта позволит создать около 50 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Объект планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. После выхода на полную мощность компания планирует выпускать до 1 тыс. выставочных конструкций в год. Целевая аудитория продукции – компании и частные лица, участвующие в выставках, конференциях, ярмарках и других мероприятиях, музеи, галереи и общественные пространства.
Об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно узнать на Инвестиционном портале Московской области.