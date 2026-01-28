Конференция «Назад в будущее» объединила 60 ведущих спикеров и 1000 участников

28 января 2026, 18:51

оригинал Фото: пресс-служба Общероссийского общественного движения «Сорок Сороков»

В Национальном центре «Россия» состоялась конференция «Назад в будущее». Она была организована Общероссийским общественным движением «Сорок Сороков» при поддержке Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви со СМИ и обществом.





Мероприятие проходило в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений. Оно объединило более 60 ведущих спикеров и свыше 1000 участников – представителей духовенства, государственных деятелей, депутатов, легендарных спортсменов, общественных активистов и экспертов в области демографии, культуры и образования.



Конференция была посвящена осмыслению путей реализации Указа президента «О национальных целях развития Российской Федерации» через обращение к тысячелетнему историческому и духовному опыту страны.

«Первая конференция «Назад в будущее» – начало большого пути. Сейчас Россия начинает нащупывать образ будущего, который позволил бы ей утвердиться как государству-цивилизации, центру одного из полюсов многополярного мира. Мы считаем, что основным фундаментом нашей самобытности и цивилизационности является богоцентричность тысячелетней России. Наша демография и нравственность, суверенитет и международное позиционирование напрямую коррелируются с возрождением тысячелетних традиционных духовно-нравственных ценностей», – сказал координатор-основатель Общероссийского движения «Сорок Сороков», председатель движения «Семья», режиссёр и композитор Андрей Кормухин, который выступил модератором пленарного заседания.

Фото: пресс-служба Общероссийского общественного движения «Сорок Сороков»

«Президент поставил задачу народосбережения как национальную цель. Сегодня её может поставить себе только суверенное государство, имеющее на это право. Россия такое право отстояла. Наша политика по защите семьи и традиционных ценностей, закрепленная в Указе, – это ответ на внешнюю экспансию и гарантия стабильного будущего для наших детей. Задача в демографической политике сфокусирована на трех ключевых направлениях: повышение благополучия семьи с каждым ребёнком, создание комфортной инфраструктуры для многодетных и, самое главное, – утверждение ценности жизни и семьи через живые примеры, а не просто слова», – сказала зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

«Мы запустили региональную программу «Семья – оплот Русского Севера» и выстроили целостную систему поддержки. Благодаря комплексу мер в прошлом году впервые за 11 лет мы преодолели депопуляцию. На Вологодчине увеличилось число рождений первых детей. Занимаемся профилактикой абортов и наблюдаем очевидные реальные результаты. Мы закрыли или перепрофилировали все 610 алкомаркетов, ликвидируем «наливайки» и точки продажи вейпов. Работа продолжается», – отметил Филимонов.