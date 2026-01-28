Подмосковный детский омбудсмен Мишонова поддержала ограничение продажи вейпов
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова поддержала предложение об ограничении продажи вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Фракция партии «Единая Россия» в региональном парламенте провела круглый стол на тему регулирования рынка вейпов. С предложением ограничить в Московской области продажу электронных систем доставки никотина выступила подмосковный детский омбудсмен.
«Химические соединения ароматизаторов, никотина и других всевозможных примесей не изучены. То есть это не безопасная вещь. Есть риски, влияющие на развитие детей. Кроме того, в парение вовлекаются люди, которые никогда не курили. Молодёжь не выпускает вейп из рук, а это – постоянное присутствие никотина в организме», – отметила Ксения Мишонова.Уполномоченный также предложила усилить информационную работу. Цель – доходчиво объяснять детям, что использование вейпов опасно для их здоровья и негативно сказывается на психике.
«Я поддержу всех, кто будет двигаться в сторону запрета для детей, отсутствия рекламы, ограничений по продажам», – заключила Мишонова.Ранее сообщалось, что в Московской области провели опрос по поводу вейпов, и порядка 50% участников подержали их полный запрет.