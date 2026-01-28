Подмосковный детский омбудсмен Мишонова поддержала ограничение продажи вейпов

28 января 2026, 18:11

оригинал Фото: аппарат уполномоченного по правам ребёнка в МО

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова поддержала предложение об ограничении продажи вейпов. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.





Фракция партии «Единая Россия» в региональном парламенте провела круглый стол на тему регулирования рынка вейпов. С предложением ограничить в Московской области продажу электронных систем доставки никотина выступила подмосковный детский омбудсмен.

«Химические соединения ароматизаторов, никотина и других всевозможных примесей не изучены. То есть это не безопасная вещь. Есть риски, влияющие на развитие детей. Кроме того, в парение вовлекаются люди, которые никогда не курили. Молодёжь не выпускает вейп из рук, а это – постоянное присутствие никотина в организме», – отметила Ксения Мишонова.

«Я поддержу всех, кто будет двигаться в сторону запрета для детей, отсутствия рекламы, ограничений по продажам», – заключила Мишонова.