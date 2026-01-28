Депутат Терентьев: Госдума приняла уже более 150 законов о поддержке бойцов СВО
Депутаты предложили и приняли новые инициативы по защите инвалидов и ветеранов СВО. Об этом рассказал федеральный координатор партийного проекта «Единая страна – доступная среда», зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции «Единая Россия» Михаил Терентьев.
Парламентарий напомнил о принятии бюджета на 2026 год, направленного на выполнение социальных обязательств государства, поддержку участников спецоперации. Все эти шаги реализуют в рамках Народной программы «Единой России». Среди заложенных статей расходов – господдержка общественных организаций инвалидов, издательств, выпускающих книги для инвалидов по зрению.
Помимо этого, думцы приняли закон о запрете на увольнение участников СВО. За ними сохраняют рабочие места на весь период службы. Сотрудники могут вернуться к работе в течение трёх месяцев после её окончания. В случае временной нетрудоспособности трудовой договор с работником приостанавливается, но не прекращается.
Внесены изменения в закон «О статусе военнослужащих». Они расширяют круг граждан, которым вне очереди предоставляют средства на покупку или строительство жилья или жильё по договору социального найма.
Поправки «Единой России» также предусматривают бесплатный проезд для военных и добровольцев СВО к месту прохождения военно-врачебной экспертизы
«Сегодня принято уже 154 закона по поддержке бойцов СВО и их семей. Все они рассматриваются в приоритетном порядке», – подчеркнул депутат.
Терентьев добавил, что в прошлом году на доступность обследован 1631 спортивный клуб в 73 регионах России, где занимаются 115 000 человек с инвалидностью, в том числе 2877 участников спецоперации.
«Тренеров по адаптивным программам насчитывается 3320. Среди лидеров – Московская область, где функционирует 110 таких спортклубов. Их адреса есть на «Карте доступности», – отметил парламентарий.Терентьев напомнил, что в Московской области в минувшем году эксперты провели мониторинг доступности парков и скверов. Всего было обследовано более 200 объектов. Администрациям городских округов дали рекомендации по устранению выявленных недостатков.
Кроме того, в Подмосковье на базе реабилитационного центра им. А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде создана команда по волейболу из участников СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Командой руководит ветеран спецоперации Павел Гизевский.