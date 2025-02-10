В Балашихе построили паркинг на 300 машин

Наземный паркинг на 300 машино-мест построили на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в городском округе Балашиха, объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Общая площадь паркинга составляет восемь с половиной тысяч квадратных метров. В здании есть помещение для шиномонтажа, а также две эвакуационные лестницы и пассажирский лифт», — говорится в сообщении.Всего в ЖК «Измайловский парк» проектом предусмотрено три паркинга на 300 машин каждый и построены объекты социальной инфраструктуры: школа, рассчитанная на 1775 учеников, два детских сада — на 120 и 350 воспитанников и поликлиника. Кроме того, на первых этажах жилых домов размещены магазины, кафе и различные сервисы для жителей.
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