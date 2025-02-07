Подмосковным продавцам рассказали об экземплярной прослеживаемости упакованной воды

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С 1 марта в России станет обязательной экземплярная прослеживаемость упакованной воды. Об этом напомнили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Участники оборота товаров – производители, импортеры, оптовое звено, розничные продавцы и сегмент HoReCa – будут обязаны передавать сведения через электронный документооборот в систему маркировки «Честный знак». Упакованную воду, произведённую до 28 февраля 2025 года, можно передавать в объёмно-сортовом учете до конца срока годности. Товары, выпущенные с 1 марта, передаются исключительно поэкземплярно», – уточнили в ведомстве.Тем, кто только начал работать с маркированной упакованной водой, необходимо будет подключить систему электронного документооборота и отсканировать код маркировки с каждой единицы товара.
В министерстве добавили, что вопросы о прослеживаемости воды можно задать в «Честном сообществе» и получить ответ от представителей товарной группы.
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Лора Луганская