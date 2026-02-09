Участниками лыжной гонки памяти Татьяны Жеребной в Ивантеевке стали 250 человек
Лыжная гонка памяти мастера спорта Татьяны Жеребной состоялась на стадионе «Труд» в городе Ивантеевка в субботу, 7 февраля. Участие в турнире приняли 250 юных спортсменов из Пушкинского округа, Москвы, Щёлкова и Королёва. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Гонка проходила вольным стилем на разных дистанциях — от 400 метров до пяти километров.
На старты вышли ребята 2008-2017 годов рождения. Они продемонстрировали свои способности и проявили спортивный дух.«Татьяна Жеребная, чьей памяти посвятили соревнования, более 40 лет проработала тренером в лыжном отделении детско-юношеской спортивной школы Ивантеевки и вырастила не одно поколение спортсменов», — говорится в сообщении.