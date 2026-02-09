Участниками лыжной гонки памяти Татьяны Жеребной в Ивантеевке стали 250 человек

09 февраля 2026, 12:22

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Лыжная гонка памяти мастера спорта Татьяны Жеребной состоялась на стадионе «Труд» в городе Ивантеевка в субботу, 7 февраля. Участие в турнире приняли 250 юных спортсменов из Пушкинского округа, Москвы, Щёлкова и Королёва. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Гонка проходила вольным стилем на разных дистанциях — от 400 метров до пяти километров.



