Бывший игрок «Спартака» высказался об игре Сафонова в «ПСЖ»

09 февраля 2026, 12:28

Футболист Глушаков: Сафонов в «ПСЖ» делает своё дело на 100 процентов

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Бывший полузащитник «Спартака», «Локомотива» и сборной России Денис Глушаков высказался о том, можно ли считать Матвея Сафонова лучшим российским вратарём, выступавшим в Европе, и отметил игру голкипера «ПСЖ».





В составе «ПСЖ» Сафонов завоевал все внутренние трофеи Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Всего за парижский клуб он провёл 24 матча, в десяти из них сыграл «на ноль» и пропустил 18 голов.





«Это замечательно, что он на слуху, что он делает своё дело на 100%», — прокомментировал Глушаков Metaratings.ru.