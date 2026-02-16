Конькобежцы из Подмосковья завоевали восемь медалей на IV этапе Кубка России

16 февраля 2026, 17:15

оригинал Фото: istockphoto.com/EyeEm Mobile GmbH

Три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль выиграли представители Московской области на IV этапе Кубка России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Соревнования проходили в Кирове с 12 по 15 февраля.





«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Красноутская в масс-старте на 16 кругов, а также женская сборная в составе Дарьи Краснокутской, Виктории Морозовой и Людмилы Кузьменко по итогам командного забега на шесть кругов и командного спринта на три круга», — говорится в сообщении.