Конькобежцы из Подмосковья завоевали восемь медалей на IV этапе Кубка России
Три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль выиграли представители Московской области на IV этапе Кубка России по конькобежному спорту. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Соревнования проходили в Кирове с 12 по 15 февраля.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Красноутская в масс-старте на 16 кругов, а также женская сборная в составе Дарьи Краснокутской, Виктории Морозовой и Людмилы Кузьменко по итогам командного забега на шесть кругов и командного спринта на три круга», — говорится в сообщении.Серебро завоевали Илья Иванов в мужском масс-старте на 16 кругов и Елена Еранина в масс-старте на 16 кругов и на дистанциях 1000 метров и 1500 метров.
А бронзу областной команде принёс Даниил Чмутов: он занял третье место в мужском масс-старте на 16 кругов.