Подмосковные хоккеистки завоевали медаль Спартакиады

Женская сборная Московской области заняла третье место на соревнованиях по хоккею в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Турнир хоккеисток проходил в городе Салават в Башкортостане.

«В матче за бронзу представительницы Подмосковья сразились с командой из Челябинской области и победили со счётом 3:1», — говорится в сообщении.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялась сборная Москвы, а серебро завоевала команда Санкт-Петербурга.

В соревнованиях приняли участие 120 хоккеисток из шести российских регионов.

Ранее сообщалось, что мужская команда Khimki Power выиграла международные соревнования по баскетболу 3х3 Palova-Snowball имени Николая Ермашова.
