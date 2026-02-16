Подмосковные хоккеистки завоевали медаль Спартакиады
Женская сборная Московской области заняла третье место на соревнованиях по хоккею в рамках XIII зимней Спартакиады учащихся России. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Турнир хоккеисток проходил в городе Салават в Башкортостане.
«В матче за бронзу представительницы Подмосковья сразились с командой из Челябинской области и победили со счётом 3:1», — говорится в сообщении.На высшую ступень пьедестала почёта поднялась сборная Москвы, а серебро завоевала команда Санкт-Петербурга.
В соревнованиях приняли участие 120 хоккеисток из шести российских регионов.
Ранее сообщалось, что мужская команда Khimki Power выиграла международные соревнования по баскетболу 3х3 Palova-Snowball имени Николая Ермашова.