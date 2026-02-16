Гаврилов: сборная России не получит пользы от игр с Мали и Гватемалой
Бывший тренер сборной ДР Конго Юрий Гаврилов оценил предстоящие товарищеские матчи России с Мали и Гватемалой. По его мнению, серьёзной пользы от этих встреч команда не получит.
Ранее «Mash на спорте» сообщил, что игры пройдут 27 марта в Краснодаре и 31 марта в Санкт-Петербурге. Сборная Мали занимает 54-е место в рейтинге ФИФА, Гватемала — 94-е, Россия находится на 36-й позиции.
В комментарии Metaratings.ru Гаврилов заявил, что Мали может навязать борьбу, тогда как от матча с Гватемалой он не ждёт интриги. Он отметил, что сейчас немногие готовы играть со сборной России, поэтому выбор соперников ограничен.
Также специалист прокомментировал свою прежнюю фразу о «сборной Ваганьковского кладбища», назвав её шуткой. По его словам, Мали и Гватемала в любом случае сильнее такого сравнения.
Читайте также: