Конькобежцы Подмосковья взяли семь медалей Кубка России и турнира по шорт-треку

21 января 2026, 13:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые и три серебряные медали завоевали представители Московской области на четвёртом этапе Кубка России и всероссийских соревнований по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Три награды подмосковные конькобежцы взяли на Кубке России.





«Золотую медаль получила Елена Серёгина по итогу забега на 500 метров среди женщин, а две серебряные — Фаиля Аймалетдинова в забеге на 1000 метров среди женщин и мужская команда в составе Павла Конычева, Михаила Ракитина, Якова Шуляка, Петра Котмакова и Никиты Николаева в эстафете на 5000 метров», — говорится в сообщении.