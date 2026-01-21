Конькобежцы Подмосковья взяли семь медалей Кубка России и турнира по шорт-треку
Четыре золотые и три серебряные медали завоевали представители Московской области на четвёртом этапе Кубка России и всероссийских соревнований по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Три награды подмосковные конькобежцы взяли на Кубке России.
«Золотую медаль получила Елена Серёгина по итогу забега на 500 метров среди женщин, а две серебряные — Фаиля Аймалетдинова в забеге на 1000 метров среди женщин и мужская команда в составе Павла Конычева, Михаила Ракитина, Якова Шуляка, Петра Котмакова и Никиты Николаева в эстафете на 5000 метров», — говорится в сообщении.На турнире по шорт-треку на высшую ступень пьедестала почёта дважды поднялась юниорка из Коломны Алиса Руссу — она стала лучшей на дистанциях 500 и 1500 метров. Кроме того, золото в эстафете на 3000 метров завоевала женская сборная Подмосковья, за которую выступали Алиса Руссу, Мария Соловьёва, Вероника Шарай и Анна Козулина.
Серебро всероссийских соревнований Московской области принесла команда юниоров в составе Ивана Киприна, Сергея Тремаскина, Дмитрия Власова и Егора Чекмарева в эстафете на 3000 метров.