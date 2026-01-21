Подмосковная тхэквондистка Соловьёва взяла бронзу всероссийских соревнований
Софья Соловьёва из Московской области стала бронзовым призёром Всероссийских соревнований по тхэквондо «Кубок президента Союза тхэквондо России». Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соловьёва представляет областной Центр олимпийских видов спорта и УОР №1 в Краснознаменске. Она поднялась на третью ступень пьедестала в соревнованиях весовой категории до 49 килограммов среди женщин. Победу одержала представительница Санкт-Петербурга, второе место заняла тхэквондистка из Краснодарского края.
Соревнования проходили в Черкесске Карачаево-Черкесской Республики. В них участвовали более 940 спортсменов из 32 регионов страны.
