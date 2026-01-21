Подмосковный фристайлист Илья Буров завоевал две медали Кубка России
Спортсмен сборной Московской области Илья Буров взял серебряную и бронзовую медали на первом и втором этапах Кубка России по фристайлу. Он выступал в дисциплине «акробатика», сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
На стартовом этапе соревнований представитель Центра олимпийских видов спорта стал серебряным призёром. Победил соперник из Башкирии, бронзовую медаль завоевал москвич.
На втором этапе Буров вновь поднялся на пьедестал почёта, заработав бронзу. Победителем стал фристайлист из Башкирии, на втором месте – представитель Москвы.
Два этапа Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» завершились в Уфе.
Читайте также: