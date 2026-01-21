«Расточительно»: Экс-президент «Локомотива» обрушилась на политику клуба
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская раскритиковала трансферную политику клуба.
В беседе с «Metaratings.ru» Смородская назвала обращения с игроками расточительным, особенно если речь идёт о воспитанниках академии.
«Ещё и Баринова упустил — опять же воспитанника, капитана, волевого игрока, пользующегося уважением. Как так можно? У меня нет слов! Можно сказать, что с такой трансферной политикой «Локомотив» теряет шансы на чемпионство? Футбол — спорт непредсказуемый, может произойти по-разному», — сказала спортивный менеджер.Смородская добавила, что говорить о золотых медалях сейчас преждевременно. После 18 туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» находится на третьем месте в таблице. Команда набрала 37 очков и отстаёт от лидирующего «Краснодара» на три балла.