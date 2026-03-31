На подмосковной выставке о быте монахов представили более 90 экспонатов
Выставку «Монастырская трапеза XVI–XIX веков» открыли в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике. В экспозицию вошли более 90 предметов, в числе которых есть и редкие артефакты. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
Выставка является частью большого музейного проекта «Любовью и единением спасёмся».
«Посетители увидят разнообразную монастырскую столовую утварь из серебра, меди, олова и дерева, которую хранили в обителях, и археологические находки, сделанные на месте монастырской поварни в культурном слое XVI века. В экспозиции также есть документальные свидетельства о быте монахов и старинные литографии», — говорится в сообщении.Кроме того, посетители увидят уникальную белокаменную икону XV века Богоматери Одигитрии Смоленской, дополненную драгоценным убором XVIII–XIX веков. Считается, что этот образ находился на стене первой, ныне утраченной каменной Трапезной монастыря.
Выставка будет работать до 14 мая. Возрастных ограничений нет.