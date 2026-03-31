На подмосковной выставке о быте монахов представили более 90 экспонатов

31 марта 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставку «Монастырская трапеза XVI–XIX веков» открыли в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике. В экспозицию вошли более 90 предметов, в числе которых есть и редкие артефакты. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





Выставка является частью большого музейного проекта «Любовью и единением спасёмся».





«Посетители увидят разнообразную монастырскую столовую утварь из серебра, меди, олова и дерева, которую хранили в обителях, и археологические находки, сделанные на месте монастырской поварни в культурном слое XVI века. В экспозиции также есть документальные свидетельства о быте монахов и старинные литографии», — говорится в сообщении.